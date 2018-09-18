Станцию метро будут закрывать на выход утром

В Киеве на две недели частично закроют на вход станцию метро Политехнический институт.

Как сообщили в Киевском метрополитене, станция буде закрыта на вход по рабочим дням с 24 сентября по 5 октября с 7:45 до 10:25.

В это время пассажиров просят пользоваться станциями Шулявская, Вокзальная или Лукьяновская.

Режим работы станции меняется из-за необходимости ремонта эскалатора.