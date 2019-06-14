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В Киеве на два месяца закроют движение по пешеходному мосту на Аллее Героев Небесной Сотни

14 июня, 17:12
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В Киеве на два месяца закроют движение по пешеходному мосту на Аллее Героев Небесной Сотни - фото

Вечерний Киев

Мост на Аллее Героев Небесной Сотни

В Киеве на два месяца закроют пешеходный мост на Аллее Героев Небесной Сотни.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Пешеходное движение по мосту будет закрыто с 18 июня по 22 августа в связи с выполнением ремонтных работ сотрудниками Киевавтодора.

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«Коммунальная корпорация просит извинить за временные неудобства, связанные с выполнением ремонтных работ», — говорится в сообщении.

Теги:   Киевавтодор Киев

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