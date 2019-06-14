В Киеве на два месяца закроют движение по пешеходному мосту на Аллее Героев Небесной Сотни
14 июня, 17:12
В Киеве на два месяца закроют пешеходный мост на Аллее Героев Небесной Сотни.
Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.
Пешеходное движение по мосту будет закрыто с 18 июня по 22 августа в связи с выполнением ремонтных работ сотрудниками Киевавтодора.
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«Коммунальная корпорация просит извинить за временные неудобства, связанные с выполнением ремонтных работ», — говорится в сообщении.