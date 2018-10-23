В Киеве на бульваре Леси Украинки столкнулись 11 автомобилей: движение заблокировано

В Киеве на бульваре Леси Украинки произошло ДТП при участии 11 автомобилей, в результате чего образовалась огромная пробка.
Как сообщает Информатор, ДТП произошло около девяти утра.
Пробка растянулась почти на весь бульвар Леси Украинки в сторону Бессарабской площади от Печерского моста.
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