23 октября 2018, вторник

В Киеве на бульваре Леси Украинки столкнулись 11 автомобилей: движение заблокировано

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На бульваре Леси Украинки столкнулись 11 авто
Фото: Информатор

На бульваре Леси Украинки столкнулись 11 авто

В Киеве на бульваре Леси Украинки произошло ДТП при участии 11 автомобилей, в результате чего образовалась огромная пробка.

Как сообщает Информатор, ДТП произошло около девяти утра.

Пробка растянулась почти на весь бульвар Леси Украинки в сторону Бессарабской площади от Печерского моста.

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