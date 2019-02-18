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В Киеве на Броварском проспекте столкнулись семь авто - видео

Вчера, 13:06
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Информатор

В ДТП пострадали два человека

В понедельник, 18 февраля, на Броварском проспекте в Киеве произошло массовое ДТП с участием семи авто. 

Как сообщает Информатор, столкнулись Daewoo Lanos, ВАЗ 2106, Suzuki Grand Vitara, ЗАЗ Forza, Hyundai, Honda Civic и еще один Lanos. В результате аварии пострадали два человека. 

Первыми столкнулись Daewoo Lanos и ВАЗ 2106 из-за скользкой дороги. Это повлекло и дальнейшее столкновение с машинами.

Пострадал водитель Suzuki и пассажир одного из Lanos. Их госпитализировали в больницу. 

Теги:   Киев ДТП

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