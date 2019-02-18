В Киеве на Броварском проспекте столкнулись семь авто - видео
Вчера, 13:06
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В понедельник, 18 февраля, на Броварском проспекте в Киеве произошло массовое ДТП с участием семи авто.
Как сообщает Информатор, столкнулись Daewoo Lanos, ВАЗ 2106, Suzuki Grand Vitara, ЗАЗ Forza, Hyundai, Honda Civic и еще один Lanos. В результате аварии пострадали два человека.
Первыми столкнулись Daewoo Lanos и ВАЗ 2106 из-за скользкой дороги. Это повлекло и дальнейшее столкновение с машинами.
Пострадал водитель Suzuki и пассажир одного из Lanos. Их госпитализировали в больницу.