В Киеве на Большой Кольцевой Honda сбила двоих друзей, решивших перебежать дорогу

Третий друг решил не перебегать дорогу и остался жив

В ночь на 12 октября на Большой Кольцевой Honda сбила двоих друзей, которые решили перебежать дорогу в неустановленном месте.

По данным сообщества Киев Оперативный, трое мужчин около 40 лет решили сократить дорогу и не идти в подземный переход.

Два из них побежали, а у третьего сработал инстинкт самосохранения.

От полученных травм мужчины погибли на месте до приезда скорой помощи. Другие детали ДТП не сообщаются.