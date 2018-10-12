В Киеве на Большой Кольцевой Honda сбила двоих друзей, решивших перебежать дорогу

В ночь на 12 октября на Большой Кольцевой Honda сбила двоих друзей, которые решили перебежать дорогу в неустановленном месте.
По данным сообщества Киев Оперативный, трое мужчин около 40 лет решили сократить дорогу и не идти в подземный переход.
Два из них побежали, а у третьего сработал инстинкт самосохранения.
От полученных травм мужчины погибли на месте до приезда скорой помощи. Другие детали ДТП не сообщаются.
Лекции Нового Времени возвращаются!
Мы собрали известных экономистов и бизнесменов, влиятельных историков и мыслителей, и задали им один вопрос: «Что ждёт страну?»Посмотреть расписание
Комментарии
Правила комментирования