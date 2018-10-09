В Киеве на 17 улицах разрешили скорость движения до 80 км/ч

Разрешение будет действовать в период с 1 апреля по 1 ноября (иллюстративное фото)

Депутаты Киевского городского совета утвердили перечень участков столичных дорог, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км/ч в период с 1 апреля по 1 ноября.

За соответствующее решение проголосовали 74 депутата.

В частности увеличена скорость движения с 1 апреля по 1 ноября на следующих участках:

- просп. Победы (от Воздухофлотского путепровода до

ул. Чернобыльской);

- Большая Кольцевая дорога (от ул. Городской до пересечения

с ул. Газопроводной и от ул. Газопроводной до Минского

проспекта);

- ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе) (при условии

проведение капитального ремонта проезжей части);

- Кольцевая дорога (от пр. Победы до ул. Трублаини);

- Автодорога Р-69 (от ул. Озерной в черте г. Киев);

- просп. Бандеры (от просп. Оболонский до Московского моста);

- просп. Ватутина (от Московского моста до Керченской площади);

- ул. Набережно - Рыбацкая (от Гаванского моста до

ул. Электриков);

- Надднепрянское шоссе;

- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

- Столичное шоссе (до ул. Ак. Заболотного);

- ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста);

- просп. М. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской

площади);

- просп. Броварской (от просп. Освободителей до ул. Братиславской и

от ул. Киото до окончания населенного пункта "Киев") (при условии

проведение капитального ремонт проезжей части);

- бул. Перова (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои);

- ул. О. Телиги (от ул. Ольжича до ул. Кирилловской);

- просп. Соборности (при установке распределительного транспортного ограждения).

"Для комфорта и удобства водителей, мы определили перечень автодорог, где в период с 1 апреля до 1 ноября можно двигаться со скоростью до 80 км/ч. В зимний период из-за сложных погодных условий на всех столичных дорогах будет действовать единственное ограничение в 50 км/ч. Эти 17 участков является наиболее приспособленными для более интенсивного трафика, поскольку не имеют наземных пешеходных переходов и пересечений транспортных потоков в одном уровне. При скорости 80 км/ч водитель может контролировать дорожную ситуацию, а пропускная способность столичных дорог сохраняется на нынешнем уровне", - отметил заместитель городского головы Владимир Прокопов.