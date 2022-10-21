В Киеве мужчина застрелил военнослужащего из-за конфликта на дороге

21 октября, 22:03
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Авто Lexus (Фото:Нацполиция)

Авто Lexus (Фото:Нацполиция)

В Киеве правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве военнослужащего во время конфликта на дороге.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

По информации правоохранителей, инцидент произошел около 16:00 в пятницу, 21 октября. В это время в полицию Киева поступило сообщение о стрельбе на проспекте Глушкова.

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Прибывшие на место полицейские предварительно выяснили, что за несколько минут до инцидента между водителем Hyundai и Lexus возник конфликт по поводу первоочередности проезда на дороге. Водитель и пассажиры Lexus избили мужчину, а затем водитель внедорожника произвел выстрел в сторону оппонента и вместе с товарищами скрылся на автомобиле. Врачи оказывали пострадавшему медицинскую помощь, однако спасти его не удалось. Погибший — военнослужащий, 1988 года рождения.

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По полученной ориентировке патрульные остановили транспортное средство. Следователи в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины задержали водителя, 1996 года рождения, и двух пассажиров, 1982 и 1998 годов рождения.

Правоохранители возбудили уголовные производства в отношении двух пассажиров Lexus по ч. 4 ст. 296 — хулиганство и в отношении водителя по ч. 1 ст. 115 — умышленное убийство Уголовного кодекса Украины. Фигурантам готовится сообщение о подозрении. Санкция наиболее тяжкой статьи предусматривает наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Киев Военнослужащий

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