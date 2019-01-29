В Киеве мужчина во время спора выстрелил своему оппоненту в голову Вчера, 16:51 992 Цей матеріал також доступний українською

В Днепровском районе Киева конфликт между двумя мужчинами закончился стрельбой.

Как сообщили в столичном управлении Нацполиции, инцидент произошел на улице Петра Запорожца.

Согласно предварительным данным, спор между 41-летним потерпевшим и подозреваемым возник из-за замечания по поводу нецензурной брани.

Во время словестной перепалки злоумышленник достал неустановленное пока оружие и выстрелил своему оппоненту в голову.

"Пострадавший с ранением головы госпитализирован в лечебное учреждение, а мы вместе с оперативниками столичного главка начали поиски злоумышленника, а затем в течение суток задержали 31-летнего уроженца Черкасской области", - рассказал начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин.

Также отмечается, что задержанный оказался ранее судимым.