В Киеве мужчина во время спора выстрелил своему оппоненту в голову
В Днепровском
районе Киева конфликт между двумя мужчинами закончился стрельбой.
Как сообщили в
столичном управлении Нацполиции, инцидент произошел на улице Петра Запорожца.
Согласно
предварительным данным, спор между 41-летним потерпевшим и
подозреваемым возник из-за замечания по поводу нецензурной брани.
Во время
словестной перепалки злоумышленник достал неустановленное пока оружие и
выстрелил своему оппоненту в голову.
"Пострадавший
с ранением головы госпитализирован в лечебное учреждение, а мы вместе с оперативниками
столичного главка начали поиски злоумышленника, а затем в течение суток
задержали 31-летнего уроженца Черкасской области", - рассказал начальник
Днепровского управления полиции Александр Кузьмин.
Также отмечается,
что задержанный оказался ранее судимым.