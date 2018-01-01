В Киеве мужчина во время конфликта застрелил своего знакомого Сегодня, 14:55 1 Цей матеріал також доступний українською Раненого мужчину на месте конфликта обнаружили случайные прохожие Фото: полиция

В воскресенье вечером, 10 декабря, на улице Маяковского в Киеве обнаружили раненого мужчины.

Как сообщили в Нацполиции, случайные прохожие вызвали на место скорую, которая увезла потерпевшего в больницу, однако спасти его жизнь медикам не удалось.

Следствием установлено, что между погибшим и еще одним мужчиной произошла словестная перепалка, во время которой подозреваемый выстрелил в своего оппонента.

"Мы установили, что мужчины находились в трудовых отношениях: оба занимались ремонтом транспортных средств. Между ними был длительный конфликт. Оперативники отработали место преступления, пообщались с очевидцами и изучили видео с камер наблюдения, что позволило за несколько часов задержать нападавшего", - рассказал начальник столичного управления полиции Андрей Крищенко.

Он также добавил, что в ходе дополнительных следственных действий правоохранители обнаружили и оружие, из которого, вероятно, был совершено выстрел.