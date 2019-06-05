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В Киеве мужчина утонул, переплывая Русановский канал

Вчера, 22:49
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В Киеве мужчина утонул, переплывая Русановский канал - фото

ГСЧС

Тело мужчины обнаружили водолазы

В среду, 5 июня, в Киеве мужчина утонул при попытке переплыть Русановский канал.

Об этом сообщили в столичном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«В 20:37 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что в районе ул. Энтузиастов, 9, мужчина переплывал Русановский канал и утонул», - говорится в заявлении.

Водолазы обнаружили тело утопленника на глубине 4 м на расстоянии 20 м от берега. Тело передали следователям для установления обстоятельств трагедии.

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Теги:   Русановка ГСЧС Киев

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