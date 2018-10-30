30 октября 2018, вторник

В Киеве мужчина устроил стрельбу на балконе, чтобы похвастаться перед сожительницей

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У мужчины изъяли три пистолета с патронами и запал к гранате

У мужчины изъяли три пистолета с патронами и запал к гранате

В Киеве в одном из домов на улице Жукова мужчина устроил стрельбу на балконе.

Как сообщает пресс-служба полиции Киева, выстрелы услышали соседи и обратились к правоохранителям.

Начальник Деснянского управления полиции Александр Косовский рассказал, что во время осмотра помещения правоохранители обнаружили 200 граммов каннабиса, три пистолета с патронами и запал к гранате.

"Мы установили, что киевлянин, 1978 года, вероятно, использовал оружие, чтобы похвастаться перед сожительницей. Наркотики он хранил для собственного использования", - сказал он.

Полиция открыла уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 1 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

После проведения экспертиз будет решаться вопрос о сообщении киевлянину подозрения в совершенных правонарушениях. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

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