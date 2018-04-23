В Киеве мужчина упал с парапета на ступеньки подземного перехода станции Житомирская

На улице Семашко в Киеве в понедельник, 23 апреля, мужчина упал с парапета на ступеньки подземного перехода станции метро Житомирская.
Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает Информатор.
"Мужчина стоял возле парапета над входом в переход. При падении он отломал фонарь уличного освещения и оказался внизу ступеней. Предположительно, он находится в нетрезвом состоянии", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в результате падения мужчина потерял сознание, однако через некоторое время пришел в себя.
Прибывшая на вызов бригада скорой помощи унесла пострадавшего на носилках.
Ранее сообщалось, что в Москве автобус с пассажирами влетел в подземный переход.
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