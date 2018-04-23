В Киеве мужчина упал с парапета на ступеньки подземного перехода станции Житомирская

По словам очевидцев, пострадавший мог находиться в нетрезвом состоянии

На улице Семашко в Киеве в понедельник, 23 апреля, мужчина упал с парапета на ступеньки подземного перехода станции метро Житомирская.

Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает Информатор.

"Мужчина стоял возле парапета над входом в переход. При падении он отломал фонарь уличного освещения и оказался внизу ступеней. Предположительно, он находится в нетрезвом состоянии", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате падения мужчина потерял сознание, однако через некоторое время пришел в себя.

Прибывшая на вызов бригада скорой помощи унесла пострадавшего на носилках.

Ранее сообщалось, что в Москве автобус с пассажирами влетел в подземный переход.