В Киеве мужчина угрожал подорвать магазин, гранату нашли в мусорном баке

В ночь на понедельник, 22 октября, в Киеве задержали мужчину, который угрожал взорвать гранату в одном из магазинов на улице Богатырской.
Об этом сообщили в патрульной полиции Украины.
Согласно сообщению патрульных, продавец обратилась к правоохранителям с сообщением о том, что неизвестный забежал в помещение магазина и угрожал взорвать гранату.
Патрульные полицейские обнаружили злоумышленника во время отработки прилегающей территории. Мужчина заметно нервничал и всячески избегал разговора с инспекторами. В мусорном баке обнаружили предмет, похожий на гранату.
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По словам полицейских, "подрывник" признался, что это его взрывчатка, а угрозы продавщице магазина были просто неудачной шуткой.
Злоумышленника задержали, а предмет, похожий на гранату, изъяли и направили на экспертное исследование.
Журнал Новое Время №38
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