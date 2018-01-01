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В Киеве мужчина убил двух женщин и выбросился из окна

Сегодня, 01:24
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Полиция проводит следственный действия в квартире самоубийцы

Отдел коммуникации полиции в городе Киеве сообщает, что на улице Васильковской в Голосеевском районе Киева 24-летний мужчина убил двух женщин и выбросился из окна.

По данным полиции, погибший имел признаки психического растройства

"При осмотре места событий полицейские обнаружили в многоэтажке открытое окно, с которого, вероятно, упал мужчина. Кроме того, полицейские в квартире обнаружили тела двух женщин с многочисленными резаными ранами", - сообщили в полиции.

Позже стало известно, что одной из погибших женщин была мать мужчины. Личность второй женщины устанавливается.

По факту происшествия следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по части второй статьи 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

Теги:   Убийство Самоубийство Голосеевский район Киев

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