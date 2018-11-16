16 ноября 2018, пятница

В Киеве мужчина спас машину, припаркованную рядом с горящим автомобилем - видео

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Мужчина оттащил припаркованную машину от горящего автомобиля
Скриншот

Мужчина оттащил припаркованную машину от горящего автомобиля

Неизвестный мужчина спас в Киеве от пожара чей-то автомобиль, который был припаркован рядом с горящей машиной.

Инцидент произошел на Голосеевском  проспекте, передает Киев Оперативный.

Как сообщается, увидев горящий автомобиль, мужчина сначала вызвал спасателей, а затем попытались ликвидировать пожар самостоятельно.

Когда же это у него не получилось, оттащил машину, находившуюся в непосредственной близости от горящего транспортного средства, на безопасное расстояние.

Причина возгорания автомобиля неизвестна.

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