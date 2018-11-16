В Киеве мужчина спас машину, припаркованную рядом с горящим автомобилем - видео

Неизвестный мужчина спас в Киеве от пожара чей-то автомобиль, который был припаркован рядом с горящей машиной.
Инцидент произошел на Голосеевском проспекте, передает Киев Оперативный.
Как сообщается, увидев горящий автомобиль, мужчина сначала вызвал спасателей, а затем попытались ликвидировать пожар самостоятельно.
Когда же это у него не получилось, оттащил машину, находившуюся в непосредственной близости от горящего транспортного средства, на безопасное расстояние.
Причина возгорания автомобиля неизвестна.
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