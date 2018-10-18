В Киеве мужчина смастерил бомбу, которая взорвалась в руках, когда он нес ее "испытывать" - соцсети

В четверг, 18 октября, на улице Набережно-Корчеватской в Киеве, на берегу залива Днепра, в руках у мужчины сработало самодельное взрывное устройство.
Как сообщили в Нацполиции, в результате происшествия пострадавший был госпитализирован. Его состояние не уточняется.
Откуда у мужчины взялось взрывное устройство, правоохранители не сообщают.
В то же время, по данным сообщества Киев Оперативный, он сам собрал его в домашних условиях, после чего решил испытать на реке.
Других подробностей происшествия на данное время нет.
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