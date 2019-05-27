В Киеве мужчина с топором сорвал брифинг о ромских погромах Сегодня, 18:54 291 Цей матеріал також доступний українською УКМЦ Мужчина обозвал ромов карманниками УКМЦ

В понедельник, 27 мая, неизвестный сорвал брифинг о ромских погромах, который проводили в пресс-центре Украинского кризисного медиа-центра в Киеве.

Как сообщили в центре, мужчина, который назвал себя представителем батальона Азов, внезапно ворвался в помещение.

При себе он имел топор, нож и шило. Полиция, которую вызвали в центр, расценила эти предметы как бытовые. В результате инцидента никто не пострадал.

Присутствовавший на мероприятии руководитель группы мониторинга прав национальных меньшинств Вячеслав Лихачев рассказал, что неизвестный мужчина начал перебивать выступление Юлиана Кондура, проектного координатора ромского фонда Чирикли, рассказывая, что все карманники - ромы.

«Потолкавшись с охранником пресс-центра, который попытался призвать его к порядку, товарищ вытащил из сумки два ножа, топор и две бутылки виски, и демонстративно положил в удобный карман баллончик, просто чтобы был под рукой», - добавил он.