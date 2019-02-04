В Киеве мужчина пытался продать в продуктовом магазине боевые гранаты Сегодня, 17:38 121 Цей матеріал також доступний українською Нацполиция Мужчина пытался продать гранаты РГД-5 и Ф-1 Нацполиция

В Оболонском районе Киева задержали мужчину, пытавшегося продать в продуктовом магазине боевые ручные гранаты.

Об этом рассказали в столичном управлении Нацполиции.

По словам продавщицы, в магазин зашел нетрезвый мужчина и положил на прилавок пакет с тремя гранатами, предложив их приобрести, однако получил отказ и ушел.

Вызванные на место правоохранители заметили неподалеку человека, подходящего под описание.

Во время осмотра при мужчине, который оказался местным жителем 1960 года рождения, были найдены три гранаты РГД-5 и одна Ф-1, а также запалы к ним.

Фото: Нацполиция

Сам задержанный заявил, что "нашел их на улице".

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Теперь мужчине грозит до семи лет лишения свободы.