В Киеве мужчина пытался продать в продуктовом магазине боевые гранаты
В Оболонском
районе Киева задержали мужчину, пытавшегося продать в продуктовом магазине
боевые ручные гранаты.
Об этом
рассказали в столичном управлении Нацполиции.
По словам продавщицы,
в магазин зашел нетрезвый мужчина и положил на прилавок пакет с тремя
гранатами, предложив их приобрести, однако получил отказ и ушел.
Вызванные на
место правоохранители заметили неподалеку человека, подходящего под описание.
Во время осмотра при мужчине, который оказался местным жителем 1960 года рождения, были найдены три гранаты РГД-5 и одна Ф-1, а также запалы к ним.
Сам задержанный заявил,
что "нашел их на улице".
По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Теперь мужчине грозит до семи лет лишения свободы.