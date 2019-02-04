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В Киеве мужчина пытался продать в продуктовом магазине боевые гранаты

Сегодня, 17:38
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Нацполиция

Мужчина пытался продать гранаты РГД-5 и Ф-1

В Оболонском районе Киева задержали мужчину, пытавшегося продать в продуктовом магазине боевые ручные гранаты.

Об этом рассказали в столичном управлении Нацполиции.

По словам продавщицы, в магазин зашел нетрезвый мужчина и положил на прилавок пакет с тремя гранатами, предложив их приобрести, однако получил отказ и ушел.

Вызванные на место правоохранители заметили неподалеку человека, подходящего под описание.

Во время осмотра при мужчине, который оказался местным жителем 1960 года рождения, были найдены три гранаты РГД-5 и одна Ф-1, а также запалы к ним.

Фото: Нацполиция

Сам задержанный заявил, что "нашел их на улице".

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Теперь мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Теги:   Гранаты Киев

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