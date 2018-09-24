В Киеве мужчина из-за неразделенной любви сжег чужой автомобиль

В ночь на понедельник, 24 сентября, на улице Регенераторной в Киеве мужчина сжег автомобиль Ford Focus.

Как сообщает Информатор, местные жители заметили подозрительную деятельность неизвестного возле машины и вызвали патрульных.

Когда правоохранители прибыли на место, то увидели, что под автомобилем что-то взорвалось, а потом его объяло пламя.

Свидетели сообщили им, что подозреваемый побежал за дом, после чего полицейские бросились его догонять, однако беглец успел сесть в ожидавший его Peugeot и уехать с места происшествия.

Несмотря на это, патрульным удалось догнать автомобиль со злоумышленником. В ходе разбирательств было установлено, что это нелегальное такси, которое подозреваемый взял для исполнения задуманного.

По словам задержанного, он сжег автомобиль из-за "неразделенной любви", однако потом от своих слов отказался.

В свою очередь владелец Ford заявил, что не знает поджигателя, однако отметил, что рядом с его автомобилем паркуется такая же машина.

Также отмечается, что при себе у злоумышленника был обнаружен пистолет и ручная граната без запала.