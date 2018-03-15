В Киеве мужчина бросил взрывчатку в полицейских

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Правоохранители отказываются от каких-либо комментариев

Правоохранители отказываются от каких-либо комментариев

В Киеве на проспекте Маяковского неизвестный бросил взрывное устройство, вероятно гранату, в полицейских.

 Как сообщает Эспрессо, инцидент произошел на остановке общественного транспорта.

Пока неизвестно, произошло ли это во время проверки документов у мужчины, или при других обстоятельствах.

В результате детонации взрывного устройства был поврежден полицейский автомобиль Toyota Prius, торговый киоск и павильон общественного транспорта.

Сами же полицейские, по предварительным данным, серьезно не пострадали.

На месте событий был человек в наручниках, который, вероятно, и является злоумышленником.

Сейчас правоохранители отказываются от каких-либо комментариев, на месте работают сотрудники следственно-оперативной группы и взрывотехники.

Напомним, 7 марта бывший беркутовец, которого пытались задержать за торговлю оружием, бросил гранату в сотрудников СБУ.

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