В Киеве может появиться замена карточке киевлянина Сегодня, 17:30 0 Цей матеріал також доступний українською В столице могут заменить карточку киевлянина Фото: пресс-служба Киевского горсовета

В Киеве городская власть намерена закрыть программу карточка киевлянина в связи с истечением срока действия договоров и вместо нее запустить электронную карту муниципальная карточка карточка киевлянина.

Соответствующий проект решения был внесен на рассмотрение комиссии Киевгорсовета.

Карточку нового формата смогут получить не только киевляне. Ее будут предоставлять внутренне перемещенным лицам, тем, кто зарегистрирован в столице, тем, кто официально трудоустроен в Киеве, студентам, а также имеющим право на льготы, доплаты, пособия, компенсации и так далее.

В проекте решения указано, что новая муниципальная карта, кроме идентификационных данных и информации о начисленных льготах будет иметь и другие функции. Речь идет о транспортном и платежном приложении.

Владелец карты получит возможность подключать и другие приложения: коммунальное, медицинское, торговое, образовательное.

Чтобы получить такую карту, необходимо подать заявление в банк-участник проекта муниципальная карта карточка киевлянина, предоставить такие документы: паспорт; идентификационный код, документы, подтверждающие право на получение муниципальной карты (ученический, студенческий, справка с места работы и др.), документы о предоставлении льгот, компенсаций и пособий.

После подачи документов и заявления, гражданин получит карточку в течение 30 календарных дней.