Комиссия КГГА поддержала идею назвать сквер возле посольства РФ в честь Немцова

Комиссия по вопросам наименований Киевской городской государственной администрации поддержала наименование безымянного сквера на пересечении улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта в честь Бориса Немцова, сообщается на официальном сайте столицы.

Рядом со сквером находится Посольство РФ в Украине. За наименование отдали 357 голосов, против выступило 354 чиновника.

"Поэтому теперь, согласно процедуре, городскому главе рекомендовано внести соответствующее представление о наименовании сквера в честь Бориса Немцова в Киевсовет. Далее решение за депутатами", - сказал заместитель главы КГГА Алексей Резников.

Борис Немцов - российский политик-оппозиционер. Выступал против аннексии Крыма Россией и подписал заявление с требованием вывести с территории Украины российские войска и прекратить пропагандистскую, материальную и военную поддержку сторонникам самопровозглашенных так называемых ДНР и ЛНР. Был убит 27 февраля 2015 в центре Москвы.