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В Киеве мотоциклист протаранил Lanos и влетел в Audi: водителя госпитализировали с многочисленными травмами

Сегодня, 09:15
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В Киеве мотоциклист протаранил Lanos и влетел в Audi: водителя госпитализировали с многочисленными травмами - фото

kiev.informator.ua

Водителя мотоцикла госпитализировали с многочисленными травмами

В Киеве на Окружной дороге мотоциклист протаранил Daewoo Lanos, от удара мотоцикл прокатился по асфальту и влетел в Audi.

Как сообщает Информатор, Daewoo Lanos и Audi двигались в плотном потоке транспорта по Окружной в сторону выезда из Киева. Сзади автомобилей ехал мотоцикл, водитель которого не среагировал на торможение Lanos. Чтобы избежать серьезного столкновения, байкер завалился на бок. Мотоцикл залетел прямо под заднюю часть Daewoo, а мотоциклист, прокатившись по асфальту, сильно ударился в задний бампер Audi.

В результате ДТП у байкера констатировали закрытый перелом голени, а также подозрение на другие травмы рук и ног. Медики забрали его в ближайшую больницу.

Теги:   ДТП Киев

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