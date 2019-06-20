В Киеве мотоциклист протаранил Lanos и влетел в Audi: водителя госпитализировали с многочисленными травмами Сегодня, 09:15 Цей матеріал також доступний українською kiev.informator.ua Водителя мотоцикла госпитализировали с многочисленными травмами kiev.informator.ua

В Киеве на Окружной дороге мотоциклист протаранил Daewoo Lanos, от удара мотоцикл прокатился по асфальту и влетел в Audi.

Как сообщает Информатор, Daewoo Lanos и Audi двигались в плотном потоке транспорта по Окружной в сторону выезда из Киева. Сзади автомобилей ехал мотоцикл, водитель которого не среагировал на торможение Lanos. Чтобы избежать серьезного столкновения, байкер завалился на бок. Мотоцикл залетел прямо под заднюю часть Daewoo, а мотоциклист, прокатившись по асфальту, сильно ударился в задний бампер Audi.



В результате ДТП у байкера констатировали закрытый перелом голени, а также подозрение на другие травмы рук и ног. Медики забрали его в ближайшую больницу.