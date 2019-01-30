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В Киеве мошенники пытались снять в кассе 200 тысяч гривен с чужого банковского счета

Сегодня, 09:45
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В Киеве разоблачили мошенников, которые пытались снять в кассе отделения Универсал Банк 200 тысяч гривен с чужого счета.

По данным столичной прокуратуры, два сообщника пытались снять деньги со счета одной из клиенток банка.

Для этого они подделали доверенность от ее имени с правом осуществления финансовых операций. Благодаря слаженным действиям работников банка, прокуратуры и полиции злоумышленника удалось разоблачить и задержать "на горячем".

Один из злоумышленников сейчас находится в розыске.

22-летнему мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.15 ч.2 ст.190 УК (мошенничество) Украины.

Санкция статьи предусматривает штраф от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан, исправительные работы на срок от одного до двух лет, ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет.

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