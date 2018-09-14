14 сентября 2018, пятница

В Киеве мошенники пытались продать чужую недвижимость на $180 тысяч

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Организатором мошеннической схемы является 36-летний уроженец одной из соседних стран

Организатором мошеннической схемы является 36-летний уроженец одной из соседних стран

Правоохранители разоблачили в Киеве мошенников, которые пытались с помощью поддельных документов продать квартиры и нежилые помещения на общую сумму в $180 тысяч.

Как сообщили в Нацполиции, злоумышленников задержали после завершения "сделки" и получения денег прямо возле кабинета нотариуса.

"Злоумышленники воспользовались тем, что в данных помещениях никто не жил и никто их не использовал. Подделав договоры и внеся информацию в реестр прав на недвижимое имущество, они пытались их реализовать путем продажи или сдачи в ипотеку под залог. Кроме того, в ходе расследования установили, что аналогичные действия они уже предпринимали раньше, реализовав около десяти объектов недвижимости в городе Киеве", - рассказал старший следователь по особо важным поручениям Сергей Руденко.

Организатором преступной группы является ранее неоднократно судимый 36-летний житель Киева, уроженец одной из соседних стран.

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