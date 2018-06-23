23 июня 2018, суббота

В Киеве мошенник "украл" у коммунальщиков кинотеатр Молодежный

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Мошенник присвоил коммунальный кинотеатр Молодежный
Фото: zametkiev.livejournal.com

Мошенник присвоил коммунальный кинотеатр Молодежный

В Киеве задержали мошенника, который в 2014 году незаконно завладел коммунальным кинотеатром Молодежный.

Как сообщили в столичной прокуратуре, злоумышленник на основании фальшивых свидетельства о праве собственности и справки из Киевского городского БТИ присвоил кинотеатр, стоимость которого на то время составляла более 800 тыс. гривен.

Сейчас мошеннику объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) и ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа) УК Украины. Решается вопрос о его аресте.

Кроме того, прокуратура обратилась в райсуд с иском об истребовании здания кинотеатра в коммунальную собственность.

Напомним, что Верховный Суд Украины подтвердил законность возвращения здания Гостиного двора на Контрактовой площади в Киеве в государственную собственность.

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