В Киеве мошенник пытался обменять 11 тысяч фальшивых долларов

Почти все купюры оказались подделкой

В одном из пунктов обмена валют в Киеве 25-летний местный житель пытался обменять 11 тысяч фальшивых долларов.

Как рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры, через интернет мошенник договорился об обмене с владельцем обменного пункта.

Он передал кассиру 11 тысяч долларов, упакованных банковским способом. В результате проверки оказалось, что только часть купюр были настоящими, остальные – высококачественная подделка.

Кассир пытался задержать мошенника, однако тот убежал. На выходе его уже ждали патрульные. При попытке бегства мошенник сбил одного из них и провез на капоте.

Мужчину удалось задержать, правоохранители готовятся объявить ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Фальшивые деньги изъяты для проведения экспертизы. В настоящее время правоохранители устанавливают канал их поступления.