В Киеве мошенник открыл "отделение банка для VIP-клиентов" и завладел $120 тысячами

Правоохранители задержали в Киеве мошенника, который незаконно завладел $120 тысячами.

Как сообщили в Нацполиции, он арендовал на улице Жилянской помещение под офис, оформил его под отделение банка и даже нанял одну сотрудницу, после чего разместил объявление об обмене валюты по выгодному курсу.

Когда же к нему пришел первый клиент, аферист сразу завладел его средствами в сумме $120 тысячами и скрылся вместе с деньгами.

"Это был якобы банк, а по документам - закрытое акционерное общество, которое имеет название, состоящее из наименования двух ликвидированных банков. Злоумышленник несколько раз размещал объявления на сайте о том, что банк предоставляет услуги VIP-клиентам и по выгодному курсу обменяет от 120 до 180 тысяч долларов. Конечно, о сделке должны были заранее договориться по телефону", - рассказали представитель столичной полиции Сергей Преутеса.

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По его словам, злоумышленника задержали в нескольких кварталах от его "банка".

В салоне автомобиля мошенника были обнаружены похищенные средства.