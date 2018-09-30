В Киеве могут временно закрыть на вход три центральные станции метро

В воскресенье, 30 сентября, в Киеве из-за концерта латиноамериканского певца Энрике Иглесиаса могут закрыть на вход три станции метро - Дворец спорта, Олимпийская, Площадь Льва Толстого.

Об этом сообщает пресс-служба КП Киевский метрополитен на странице в Facebook.

"30 сентября в связи с проведением на НСК Олимпийский концерта Энрике Иглесиаса возможно ограничение на вход (не закрытие) для пассажиров станций Дворец спорта, Олимпийская и Площадь Льва Толстого до начала концерта, а также после его окончания", - сказано в сообщении.

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