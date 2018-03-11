В Киеве могут временно закрыть на вход три станции метро из-за футбольного матча

Речь идет о станциях Дворец спорта, Олимпийская и Площадь Льва Толстого

В воскресенье, 11 марта, в Киеве на стадионе Олимпийский состоится футбольный матч Динамо - Верес, работу трех станций метро будет ограничено.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского метрополитена.

"После окончания футболу с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков возможно ограничение на вход пассажиров станций Дворец спорта, Олимпийская и Площадь Льва Толстого", - отметили в пресс-службе.

Матч между Динамо (Киев) - Верес (Ровно) начнется в 19:30.

Ранее сообщалось, что в метро Киева появились новые кассы для работы исключительно с проездными.