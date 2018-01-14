В Киеве "минера" спорткомплекса приговорили к 4 годам тюрьмы

Ранее мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщил о заминировании здания спорткомплекса

В Киеве 24-летнего мужчину лишили свободы на 4 года за ложное сообщение о заминировании спортивного комплекса.

Об этом сообщила полиция Киева.

В октябре 2017 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения сообщил о заминировании спортивного комплекса.

"Осмотрев здание и прилегающую территорию, правоохранители не нашли подозрительных вещей и веществ. При проведении оперативно-розыскных мероприятий правоохранители сразу установили "минера". Им оказался 24-летний уроженец Черниговской области", - говорится в сообщении.

Мужчина в суде полностью признал свою вину. Печерский районный суд вынес решение о лишении свободы на 4 года за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 259 Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что иностранца, который "заминировал" Центральный железнодорожный вокзал Киева, приговорили к 3 годам тюрьмы.