26 мая 2018, суббота

В Киеве полиция зафиксировала 26 инцидентов с участием болельщиков

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Следователи начали 15 уголовных производств
Фото: полиция

Следователи начали 15 уголовных производств

В Киеве правоохранители зафиксировали 26 инцидентов, связанных с болельщиками, которые приехали на финал Лиги чемпионов УЕФА.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"В настоящее время следователи начали 15 уголовных производств, из них: 10 краж, 3 хулиганства и 2 мошенничества. Кроме того, составлено два административных протокола на иностранных граждан за совершение ДТП без пострадавших и распитие алкогольных напитков вблизи отеля в Дарницком районе столицы. Другие зарегистрированные события имеют информационный характер", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Украину не пустили двух представителей российских СМИ, которые ехали на финал ЛЧ.

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