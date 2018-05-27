В Киеве полиция задержала 18 человек, которые провоцировали конфликты у стадиона Олимпийский

Инцидентов с иностранными болельщиками пока удается избегать

В центре Киева у входа на стадион Олимпийский спецназовцы задержали 18 человек, которые провоцировали конфликты, передает Громадське.

Как сообщил глава полиции Киева Андрей Крищенко, задержанные выкрикивали "Динамо! Динамо!" и провоцировали конфликты.

Впрочем Крищенко подчеркнул, что инцидентов с иностранными болельщиками пока удается избегать.

Ранее сообщалось, что в фан-зоне на Крещатике правоохранители задержали мужчин, которые вырвали из рук гражданки Испании кошелек с деньгами и билетами на финальный матч Лиги чемпионов.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов, который состоялся в Киеве, Реал Мадрид переиграл английский Ливерпуль со счетом 3:1.

В Киеве правоохранители зафиксировали 26 правонарушений с участием иностранных граждан, прибывших на матч. Следователи начали 15 уголовных производств, из них: 10 краж, три хулиганства и два мошенничества.

В этот день, 26 мая, в аэропорт Борисполь прилетело 54 дополнительных чартерных рейса, 52 рейса бизнес-авиации и три государственных рейса, сообщили в пресс-службе аэропорта.