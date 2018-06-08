В Киеве Михайловскую площадь освободили от автомобилей

Михайловскую площадь в центре Киева освободили от автомобилей, запретив несанкционированную парковку и транзитный проезд транспорта.

Об этом в пятницу, 7 июня, сообщили в Центре организации дорожного движения в Киеве.

В ведомстве добавили, что сотрудники провели ряд мероприятий по обеспечению функционирования пешеходной зоны.

"Разработана и внедрена обновленная схема организации дорожного движения, предусматривающая ограничение с помощью дорожных знаков, шлагбаумов и бетонных заграждений движения транспорта по улице Трехсвятительской и Михайловской площади", - пояснили в Центре, добавив карту изменений.

Ранее центр города перекрывали перед проведением массовых мероприятий. Так, с 16 мая по 31 мая на Владимирской и Михайловской запрещали парковать машины из-за проведения финала Лиги чемпионов.

Напомним, 29 марта президент Украины Петр Порошенко подписал закон, устанавливающий новые правила парковки транспортных средств и взыскания штрафов за их нарушение.