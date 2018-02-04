Смертельное ДТП в Киеве: Mercedes выехал на встречку и, пытаясь уйти от полиции, врезался в Dacia Logan и еще три авто

Водитель Mercedes скрывался от погони и, двигаясь по встречке, врезался в несколько автомобилей

В Киеве на проспекте Шухевича произошло ДТП с участием пяти авто, в результате столкновения двое человек погибли, также есть пострадавшие.

Об этом сообщили в сообществе Киев Оперативный, опубликовав фото с места аварии.

Как передает Громадське, информацию об аварии подтвердили и в Управлении патрульной полиции Киева.

Предварительно, около полуночи с 3 на 4 февраля водитель Mercedes выехал на проспект Шухевича против движения. Присутствующие на месте патрульные полицейские начали погоню за авто.

За несколько сотнен метров Mercedes въехал в Dacia Logan - последнего отбросило на встречную полосу. После столкновения Mercedes въехал еще в три автомобиля.

Как сообщается, "от сильного удара, еще до приезда скорой помощи на месте погибли двое пассажиров Dacia". Также, по неуточненной информации, с места аварии госпитализировали троих человек, среди которых водитель Mercedes.

На месте аварии работают патрульная полиция, следственно-оперативная группа и медики.

Напомним, на трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса и фуры.