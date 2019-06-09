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В Киеве Mercedes въехал в пристройку на парковке торгового центра, есть погибший и пострадавшие

Сегодня, 10:17
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В Киеве Mercedes въехал в пристройку на парковке торгового центра, есть погибший и пострадавшие - фото

Информатор

Авто въехало в пристройку на парковке

В Киеве в ночь на 9 июня возле торгового центра Домосфера произошло ДТП с участием автомобиля Mercedes на иностранной регистрации. Водитель погиб на месте, четверо пассажиров пострадали.

Отмечается, что авто въехало в пристройку на парковке на большой скорости.

По предварительной информации, водитель автомобиля с пятью людьми в салоне не справился с управлением.

Пострадавшие с травмами разной степени тяжести доставлены в больницу.

Теги:   ДТП

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