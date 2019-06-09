В Киеве Mercedes въехал в пристройку на парковке торгового центра, есть погибший и пострадавшие Сегодня, 10:17 Цей матеріал також доступний українською Информатор Авто въехало в пристройку на парковке Информатор

В Киеве в ночь на 9 июня возле торгового центра Домосфера произошло ДТП с участием автомобиля Mercedes на иностранной регистрации. Водитель погиб на месте, четверо пассажиров пострадали.

Отмечается, что авто въехало в пристройку на парковке на большой скорости.

По предварительной информации, водитель автомобиля с пятью людьми в салоне не справился с управлением.

Пострадавшие с травмами разной степени тяжести доставлены в больницу.