18 сентября 2018, вторник

В Киеве Mercedes, скрываясь от полиции, попал в ДТП и сгорел дотла

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В результате ДТП Mercedes сгорел дотла
Фото: Информатор

В результате ДТП Mercedes сгорел дотла

Ночью в Киеве водитель Mercedes S-Class, пытаясь скрыться от полиции, попал в ДТП, в результате которого автомобиль сгорел дотла.

По словам полицейских, водитель Mercedes нарушил правила дорожного движения в районе ТРЦ Оcean Plaza, его догнал автомобиль патрульных и попросил остановиться, но водитель проигнорировал просьбу, увеличил скорость и начал скрываться от полиции, сообщает Информатор.

Автомобиль нарушителя преследовало несколько экипажей. В районе Воздухофлотского проспекта водитель Mercedes не справился с управлением и вылетел с дороги через бордюр. От удара машина загорелась, но водитель успел ее покинуть.

Полицейские задержали нарушителя на месте аварии. Водитель отказался от прохождения теста на алкоголь на драгере. В присутствии понятых все его личные вещи были проверены, ничего запрещенного найдено не было.

На месте происшествия работали три единицы спецтехники, бригада скорой, следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Причины инцидента установит следствие.

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