В Киеве меняют парковочные талоны и правила их использования

С 1 октября в Киеве изменится внешний вид месячных парковочных талонов, квартальных абонементов, а также их внешний вид.

Об этом у себя в Facebook сообщил заместитель главы КГГА Дмитрий Давтян.

Отныне на талоне появилось поле для обязательного заполнения номера автомобиля. Таким образом талон закрепляется только за одной машиной. Без заполнения талон считается недействительным.

Стоимость талона при этом не меняется. Абонемент на всех зонах на месяц стоит 630 грн; в II и III зонах - 441 грн; в III зоне - 315 грн.

Купить парковочный талон или абонемент можно на сайте ГИВЦ КГГА и в киосках ТурИнфо, Союзпечать, в Т-киоске.

Напомним, с 27 сентября в Украине вступил в силу закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы парковки транспортных средств.

Документ, в частности, предусматривает новые наказания водителей, которые не оплачивают парковку или оставляют машину в запрещенных местах. Нарушение правил парковки будут фиксировать путем фото- и видеосъемки.