В Киеве массово заболели курсанты Военного института телекоммуникаций

В Киеве зарегистрировано массовое недомогание среди курсантов Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

По информации штаба, курсанты жаловались на боль в животе и тошноту. Им оказана квалифицированная медицинская помощь, больные размещены в лазарете.

Сейчас состояние пострадавших стабильное. Ни один из курсантов в дополнительной госпитализации не нуждается.

"В настоящее время ситуация контролируется, динамики к увеличению количества случаев недомогания среди личного состава института нет", - отметили в Генштабе.

По данным военных, большинство из заболевших накануне 10 июня находилось в увольнении, за пределами учебного заведения.

Начальник института начал служебную проверку для выяснения причин происшествия.

Напомним, что 22 мая в Харькове в школе №3 распылили неизвестное вещество. По данным Минздрава, в больницу доставили 37 человек. Среди пострадавших - один учитель.