В Киеве многоквартирные дома массово подключают к отоплению

В Киеве начали массовое подключение многоквартирных жилых домов к системе централизованного отопления в связи с понижением температуры воздуха. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Петр Пантелеева.

По его словам, отопительный сезон в столице начался еще 15 октября: по индивидуальным заявкам начали подключение больниц, школ, детских садов и других учреждений социальной сферы.

Отмечается, что по состоянию на 20 октября подключены 163 больницы, 282 школы, 458 детских садов.

Кроме того, в субботу, 20 октября, Пантелеев инспектировал работу аварийно-восстановительных бригад и состояние подключения отопления в Святошинском, Соломенском, Подольском и Оболонском районах.

Как отметил заместитель председателя КГГА именно в этих районах коммунальное предприятие Киевтеплоэнерго фиксирует значительное количество повреждений сетей.

"Коммунальные службы работают в напряженном графике, более 40 аварийных бригад Киевтеплоэнерго осуществляют работу круглосуточно, а жилищно-эксплуатационные участки – без выходных, чтобы обеспечить надежную подачу теплоносителя. За последние несколько дней уже ликвидировали почти 300 повреждений", – отметил Пантелеев.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с 19 октября в столице начался отопительный сезон.