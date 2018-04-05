В Киеве массовая драка на Виноградаре закончилась ножевым ранением одного из участников

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Пострадавший получил проникающее ранение грудной клетки
Фото: Киев оперативный

Пострадавший получил проникающее ранение грудной клетки

В среду вечером, 4 апреля, на Виноградаре в Киеве произошла массовая драка, в результате которой один из участников получил ножевое ранения.

Об этом со ссылкой на очевидцев передает Киев оперативный.

"Массовая драка произошла 04.04.2018 около 23:00 на проспекте Свободы, 26, за кафе Кавказ. Что именно мужчины не поделили между собой и почему начался конфликт, неизвестно. По предварительной информации, в драке принимало участие более 10 человек (7 мужчин с одной стороны и 3 с другой). Закончилась драка ударом ножом", - говорится в сообщении.

По словам медиков, пострадавший получил проникающее ранение под ребром, в связи с чем был срочно госпитализирован.

После инцидента семеро участников драки скрылись.

Ранее сообщалось, что в Одессе произошла массовая драка между двумя охранными фирмами.

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