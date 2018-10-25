25 октября 2018, четверг

В Киеве машина службы такси Uber врезалась в троллейбус

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В результате ДТП никто серьезно не пострадал
Фото: Киев Оперативный

В результате ДТП никто серьезно не пострадал

В четверг, 25 октября, на проспекте Победы в Киеве автомобиль службы такси Uber протаранил троллейбус.

Об этом сообщили в сообществе Киев Оперативный.

Как отмечается, ДТП произошло возле парка Пушкина.

По предварительным данным, в результате аварии никто серьезно не пострадал. Ее причины устанавливаются.

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