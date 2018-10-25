В Киеве машина службы такси Uber врезалась в троллейбус

В четверг, 25 октября, на проспекте Победы в Киеве автомобиль службы такси Uber протаранил троллейбус.
Об этом сообщили в сообществе Киев Оперативный.
Как отмечается, ДТП произошло возле парка Пушкина.
По предварительным данным, в результате аварии никто серьезно не пострадал. Ее причины устанавливаются.
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