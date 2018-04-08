В Киеве маршрутка врезалась в автомобиль патрульной полиции

В воскресенье, 8 апреля, в Киеве на Северном мосту в направлении станции метро Почайная маршрутка столкнулась с автомобилем патрульной полиции.
Об этом сообщает Киев Оперативный.
По предварительным данным, у маршрутного автобуса Богдан отказали тормоза и он въехал в заднюю часть автомобиля патрульной полиции Toyota.
"Правоохранители в этот момент, как раз уговаривали малолетних "ямакаси" слезть с опоры моста", - добавляют в сообщении.
Во время ДТП никто из участников не пострадал.
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