В Киеве маршрутка врезалась в автомобиль патрульной полиции

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Обошлось без пострадавших

Обошлось без пострадавших

В воскресенье, 8 апреля, в Киеве на Северном мосту в направлении станции метро Почайная маршрутка столкнулась с автомобилем патрульной полиции.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

По предварительным данным, у маршрутного автобуса Богдан отказали тормоза и он въехал в заднюю часть автомобиля патрульной полиции Toyota.

"Правоохранители в этот момент, как раз уговаривали малолетних "ямакаси" слезть с опоры моста", - добавляют в сообщении.

Во время ДТП никто из участников не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Киеве такси протаранило продуктовый магазин.

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