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В Киеве маршрутка сбила пешехода и врезалась в дерево

Сегодня, 08:59
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Пешеход получил травмы

Фото: Информатор

В Киеве на улице Академика Булаховского маршрутка с пассажирами сбила пешехода.

Как сообщает Информатор, инцидент произошел поздно вечером во вторник. 18 декабря.

По предварительным данным, автобус ехал по Булаховского в сторону Палладина. В это время проезжую часть перебегал пешеход. Он резко выбежал под колеса маршрутки, а водитель пытался избежать столкновения и врезался в дерево.

Пешеход получил травмы, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Также к медикам обратились водитель и одна из пассажирок маршрутки.

Теги:   Маршрутка ДТП Киев

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