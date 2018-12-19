В Киеве маршрутка сбила пешехода и врезалась в дерево Сегодня, 08:59 626 Цей матеріал також доступний українською Пешеход получил травмы Фото: Информатор

В Киеве на улице Академика Булаховского маршрутка с пассажирами сбила пешехода.

Как сообщает Информатор, инцидент произошел поздно вечером во вторник. 18 декабря.

По предварительным данным, автобус ехал по Булаховского в сторону Палладина. В это время проезжую часть перебегал пешеход. Он резко выбежал под колеса маршрутки, а водитель пытался избежать столкновения и врезался в дерево.

Пешеход получил травмы, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Также к медикам обратились водитель и одна из пассажирок маршрутки.