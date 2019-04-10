В Киеве маршрутка сбила на зебре пешехода Сегодня, 12:03 507 Цей матеріал також доступний українською Киев Оперативный Насколько сильно пострадал пешеход, не сообщается Киев Оперативный

В среду, 10 апреля, в Киеве произошло ДТП с участием маршрутки.

Как сообщает Киев Оперативный, водитель автобуса совершил наезд на пешехода.

"Водитель маршрутного автобуса №555 сбил пешехода на улице Курнатовского. На месте работают врачи скорой", - говорится в сообщении.

При этом, в каком состоянии находится пострадавший, не уточняется.

Причины аварии пока не известны, однако, судя по фото с места происшествия, маршрутка сбила пешехода, когда тот переходил дорогу по зебре.