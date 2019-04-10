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В Киеве маршрутка сбила на зебре пешехода

Сегодня, 12:03
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В Киеве маршрутка сбила на зебре пешехода - фото

Киев Оперативный

Насколько сильно пострадал пешеход, не сообщается

В среду, 10 апреля, в Киеве произошло ДТП с участием маршрутки.

Как сообщает Киев Оперативный, водитель автобуса совершил наезд на пешехода.

"Водитель маршрутного автобуса №555 сбил пешехода на улице Курнатовского. На месте работают врачи скорой", - говорится в сообщении.

При этом, в каком состоянии находится пострадавший, не уточняется.

Причины аварии пока не известны, однако, судя по фото с места происшествия, маршрутка сбила пешехода, когда тот переходил дорогу по зебре.

Теги:   Автобус Маршрутка ДТП Киев

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