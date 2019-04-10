В Киеве маршрутка сбила на зебре пешехода
В среду, 10 апреля, в Киеве произошло ДТП с участием маршрутки.
Как сообщает Киев
Оперативный, водитель автобуса совершил наезд на пешехода.
"Водитель
маршрутного автобуса №555 сбил пешехода на улице Курнатовского. На месте
работают врачи скорой", - говорится в сообщении.
При этом, в каком
состоянии находится пострадавший, не уточняется.
Причины аварии
пока не известны, однако, судя по фото с места происшествия, маршрутка сбила пешехода,
когда тот переходил дорогу по зебре.