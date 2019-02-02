В Киеве маршрутка с пассажирами влетела в фуру: пятеро госпитализированы Сегодня, 00:26 397 Цей матеріал також доступний українською Информатор Маршрутка врезалась в припаркованную на обочине фуру Информатор

В пятницу вечером, 1 февраля, в Киеве на Большой Окружной дороге маршрутка с пассажирами врезалась в фуру.

Как передает dtp.kiev.ua, в результате аварии пострадали девять человек, пятеро из них госпитализированы.

"Предварительно, маршрутку сначала начало водить по дороге, а потом она врезалась в грузовик", - говорится в сообщении.

Сообщество также отмечает, что водитель маршрутки признал свою вину.

Как передает Информатор, инцидент произошел около 21:30.

Издание пишет, что маршрутка двигалась по направлению в сторону проспекта Победы. По словам одного из пассажиров, машину стало "водить" по дороге. В результате чего она врезалась в припаркованную на обочине фуру.

"От удара у маршрутки вылетело лобовое стекло, а мужчину, который сидел справа от водителя, зажало между сиденьями. Он не смог самостоятельно покинуть салон. Спасатели вырезали потерпевшего с помощью бензореза. Его госпитализировали с серьезными травмами головы и ног", - говорится в сообщении.

Последствия ДТП на Окружной дороге в Киеве 1 февраля 2019 года в Киеве на Большой Окружной дороге маршрутка с пассажирами врезалась в фуру. Пострадали девять человек, 5 из них госпитализированы.

Издание также отмечает, что водителя фуры на месте не было.

"Его поиском занимается следственно-оперативная группа, транспорт зарегистрирован в Черкассах", - говорится в сообщении.