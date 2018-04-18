В Киеве маршрутка с пассажирами столкнулась на встречке с грузовиком, есть пострадавшие

В результате ДТП пострадали четыре человека

На улице Киевской в столице произошло ДТП с участием маршрутки с пассажирами и грузового автомобиля.

Как сообщили в сообществе dtp.kiev.ua, авария произошла возле светофора напротив Софиевского Посада.

"Маршрутка выехала на встречную полосу, чтобы встать на светофоре впереди Богдана, 720-й маршрутки. В это время налево поворачивал грузовик MAN. Пытаясь избежать лобового столкновения, маршрутка резко вильнула влево, однако грузовик все равно задел ее", - говорится в сообщении.

В результате происшествия несколько пассажиров получили ранения от осколков разбитых стекол.

"Скорая в итоге забрала четверых, одна из пассажирок повредила руку - трещина кисти и локтя, наложили гипс", - рассказали очевидцы.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге произошло смертельное ДТП с участием маршрутки.