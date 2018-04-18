В Киеве маршрутка с пассажирами спровоцировала опасный момент, проехав на красный - видео

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Водитель маршрутки откровенно выехал на красный
Скриншот

Водитель маршрутки откровенно выехал на красный

Водитель 445 маршрутки в Дарницком районе Киева проехал на красный сигнал светофора, едва избежав столкновения с водителем из перпендикулярной полосы на перекрестке.

Видеозапись с регистратора за 17 апреля опубликовал основатель сообщества Dtp.kiev.ua Влад Антонов.

На записи видно, что водитель, из машины которого ведется съемка, поехал на зеленый сигнал светофора. К счастью, он не успел набрать скорость. На перекрестке дорог выехала маршрутка. Очевидно, что на этой полосе был красный сигнал.

Водитель, едва избежавший столкновения с маршруткой, передает слова водителя маршрутки: "Я красный сигнал светофора не заметил".

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