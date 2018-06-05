В Киеве маршрутка насмерть сбила пешехода

Во вторник, 5 июня, в Киеве водитель маршрутного автобуса сбил женщину-пешехода, в результате потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Как сообщает Киев Оперативный, смертельный инцидент произошел на перекрестке Оболонского проспекта и проспекта Степана Бандеры в направлении жилого массива Оболонь.

По предварительным данным, женщина переходила дорогу по пешеходному переходу.

Женщина от полученных травм скончалась на месте ДТП. Врачи скорой констатировали смерть.

Напомним, 4 ноября 2017 года недалеко от станции метро Героев Днепра маршрутка наехала на людей возле остановки, в результате ДТП погибли мужчина и женщина, еще одна женщина попала в больницу.