В Киеве маршрутка и Opel на еврономерах не разминулись на перекрестке - фото

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Водитель Opel по неизвестным причинам
Фото: kiev.informator.ua

Водитель Opel по неизвестным причинам "подрезал" маршрутку и вылетел на обочину

Авария с участием автомобиля Opel с еврономерами произошла на жилом массиве Троещина в Киеве.

ДТП произошло около 22:30 в воскресенье, 15 апреля, на перекрестке проспекта Генерала Ватутина и бульвара Перова.

Об этом сообщает Информатор.

Рейсовый автобус маршрута 192 направлялся на Троещину. Второй участник ДТП, водитель  Opel, по неизвестным причинам вылетел на обочину и влетел в столб. Пострадавших в аварии нет, помощь медиков никому не понадобилась. Комментировать обстоятельства дорожного происшествия в полиции отказались.

Ранее сообщалось, что на Подоле в Киеве водитель Mercedes, поехав по встречке, спровоцировал ДТП с пострадавшими.

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